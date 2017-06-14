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Ди Франческо: Берарди талантлив, но это не значит, что он является целью «Ромы»

14 июня 2017, среда. 16:39. Футбол

Новый главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо, который до недавнего времени возглавлял «Сассуоло», ответил на вопрос о том, не собирается ли он пригласить в команду бывшего подопечного Доменико Берарди. Ранее сообщалось, что нападающий может быть продан за € 40 млн.

«Вы должны спросить об этом у спортивного директора Мончи. Могу сказать, что как игрок, Берарди очень талантлив, но это не значит, что он является целью для «Ромы».

Выбор Эктора Морено? Это было совместное со спортивным директором решение. Мы работаем на благо «Ромы» и вместе постараемся собрать сильную команду», — цитирует Ди Франческо Football Italia.

«Сассуоло» готов расстаться с Берарди за € 40 млн
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
Рома Сассуоло Доменико Берарди Эусебио Ди Франческо
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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