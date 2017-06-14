«Реал» собирается сохранить Данило

Защитник «Реала» Данило останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе. Бразилец собирается бороться за место в основном составе на правом краю обороны с Даниэлем Карвахалем. Об этом футболист сообщил руководству клуба, и в команде остались довольны решением Данило.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ранее сообщил, что не хочет кардинально ничего менять в команде и рассчитывает на Данило. Французский специалист доволен игрой защитника, — пишет Marca.
В минувшем сезоне Данило принял участие в 25 официальных матчах за «Реал», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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