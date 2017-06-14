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«Депортиво» заинтересован в услугах Вальдеса

14 июня 2017, среда. 17:00. Футбол

Бывший голкипер «Мидлсбро» Виктор Вальдес может вернуться в Испанию. В конце мая английский клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста, который теперь находится в статусе свободного агента.

AS сообщает, что в услугах Виктора Вальдеса заинтересован «Депортиво». Руководство бело-голубых хочет пригласить вратаря с опытом выступления в испанской Примере. Виктор Вальдес с 2000 по 2014 год играл за «Барселону».

«Депортиво» уже начал переговоры с вратарём. Источник отмечает, что ранее Виктор Вальдес отклонил предложение «Малаги».

Гвардиола может пригласить Вальдеса в «Манчестер Сити»
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
Депортиво Мидлсбро Виктор Вальдес Трансферы
Новости. Футбол
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