«Депортиво» заинтересован в услугах Вальдеса

Бывший голкипер «Мидлсбро» Виктор Вальдес может вернуться в Испанию. В конце мая английский клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста, который теперь находится в статусе свободного агента.
AS сообщает, что в услугах Виктора Вальдеса заинтересован «Депортиво». Руководство бело-голубых хочет пригласить вратаря с опытом выступления в испанской Примере. Виктор Вальдес с 2000 по 2014 год играл за «Барселону».
«Депортиво» уже начал переговоры с вратарём. Источник отмечает, что ранее Виктор Вальдес отклонил предложение «Малаги».
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