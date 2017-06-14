Бенитес: матчи против «Ливерпуля» будут для меня особенными

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от календаря АПЛ и отметил, что матчи со своим бывшим клубом, «Ливерпулем», будут для него особенными.
«Очевидно, что я с нетерпением жду двух игр с «Ливерпулем». Эти матчи будут для меня особенными, хотя каждая встреча интересна и каждый соперник имеет свои особенности.
Первый домашний матч в АПЛ мы проведём с «Тоттенхэмом», это будет очень захватывающая игра, которая должна понравиться нашим болельщикам. Тем не менее трудно начинать сезон матчем с таким сильным соперником, будет очень тяжело", — цитирует Бенитеса сайт «Ньюкасла».