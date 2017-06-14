Медведев: в «Локомотиве» мне предстоит выдержать самую серьёзную конкуренцию

Голкипер Никита Медведев поделился впечатлениями от подписания контракта с московским «Локомотивом».
«Эмоции фантастические! Я перешёл в большой клуб — с традициями, с большими задачами. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьёзную конкуренцию на позиции. Буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъёме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», — цитирует Медведева официальный сайт «Локомотива».