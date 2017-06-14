Кузяев перешёл из «Ахмата» в «Зенит»

Полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
«Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли договорённости о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева. Соглашение рассчитано на три года», — говорится в сообщении пресс-службы питерской команды.
Кузяев три года провёл в системе академии «Зенита», выступал за команду сине-бело-голубых U18. Хавбек защищал цвета грозненского клуба с 2014 года. В минувшем сезоне РФПЛ он провёл 27 матчей и отметился двумя результативными передачами.
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