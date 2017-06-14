Представляем победителей викторины #СтаньЧемпионом!

На протяжении полутора месяцев футбольные болельщики боролись за ценные призы, отвечая на вопросы о Лиге чемпионов УЕФА.
И теперь мы готовы с гордостью назвать имена счастливых финалистов: Евгений Мерзляков, Анатолий Жадан, Евгений Лесников и Александр Подгорнов выиграли фирменные мячи турнира с автографами известных футболистов. Двое суперфиналистов — Алексей Рутковский и Сергей Сырейщиков — стали обладателями подарочных карт от известного спортивного бренда.
Благодарим всех болельщиков за участие!