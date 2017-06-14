«Зенит» заплатил «Ахмату» за трансфер Кузяева € 4 млн

Президент «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о стоимости перехода полузащитника команды Далера Кузяева в «Зенит».
«Дорогие друзья! Полузащитник Далер Кузяев переходит в футбольный клуб «Зенит». Трансферы являются частью футбола. Для того чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера — € 4 млн. Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне. Желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведённые в нашем клубе.
После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается. В своей новейшей истории футбольный клуб «Ахмат» будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков», — написал Даудов в «Инстаграме».