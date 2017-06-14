Возгорание на «Волгоград Арене» не причинило значительного ущерба

В компании «Стройтрансгаз», выступающей генеральным подрядчиком строительства стадиона «Волгоград Арена», рассказали подробности сегодняшнего инцидента. Утром над ареной горожане могли наблюдать чёрный столб дыма.
«Возгорание, произошедшее сегодня утром на строительной площадке «Волгоград Арены», было оперативно обнаружено и ликвидировано за несколько минут. Инцидент не нанёс значительного ущерба строительству, работы по возведению стадиона продолжаются в штатном режиме», — приводит сообщение «Стройтрансгаза» RNS.
Видео с места инцидента можно посмотреть на Youtube.
На строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Волгограде произошёл пожар