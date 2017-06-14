«РБ Лейпциг» объявил о переходе Брумы из «Галатасарая»

«РБ Лейпциг» объявил о переходе полузащитника Брумы Арминду Туэ На Бангны из «Галатасарая». 22-летний футболист подписал с немецким клубом контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «РБ Лейпциг».
В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Брума провёл 30 матчей (все — с первых минут), в которых забил 11 голов, а также получил шесть жёлтых карточек и один раз был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.
Фото доступно на официальной странице «РБ Лейпциг» в социальной сети «Твиттер».