Аллегри: мне пришлось подумать и разобраться в себе после поражения от «Реала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что ему было нелегко остаться в туринском клубе после поражения от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.
«Все были бы удивлены, если бы я ушёл после победы в Лиге чемпионов, но мы проиграли и я оказался на грани. Мне пришлось подумать и разобраться в себе, чтобы найти силы продолжить путь, ведь следующий сезон будет намного тяжелее.
Я ни с кем не разговаривал, и никогда не брал на себя обязательств перед другими клубами, потому что первой опцией для меня всегда оставался «Ювентус», — цитирует Аллегри Sky.
Король на допинге. 10 знаковых фактов о победе «Реала» в ЛЧ
Все рекорды и цифры матча, а также один скандал и несколько важных эпизодов, которые вы могли пропустить.