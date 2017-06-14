Впервые в истории два клуба из АПЛ проведут матч в Исландии

В рамках подготовки к новому сезону «Вест Хэм Юнайтед» проведёт товарищескую встречу с «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Матч пройдёт в Рейкьявике (Исландия) 4 августа. Никогда ранее в Исландии два клуба из английской Премьер-лиги не встречались друг с другом.
«Это здорово, что мы войдём в историю, как два первых клуба Премьер-лиги, которые провели матч в Исландии. С нетерпением ждём своей поездки в Скандинавию, где у нас много поклонников. Исландцы поразили всех своим выступлением на чемпионате Европы–2016. Хоть это и маленькая страна, но в ней существует огромная любовь к футболу», — сказал главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич.