Глушаков: всю жизнь болел за «Спартак», но никому никогда это не говорил

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что всегда мечтал играть за красно-белых, но никому об этом не рассказывал. Во времена выступления за «Локомотив» хавбек сборной России отмечал, что больше всего из российских клубов не любит именно «Спартак».
«Сборная — это Родина моя. Это там, где я родился. Моя гордость. Я патриот своей страны. Если скажут мне куда-то идти, я пойду за Россию и за команду.
В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе, и в сборной. Без мечты ведь никуда. Она и есть стимул. В 90-х смотрел, как играет «Спартак», который всех выносил, и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в неё попасть.
Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. У меня реально есть тетрадки с фотографиями и автографами Цымбаларя, Тихонова, Робсона, Титова. А то, что я играл в «Локомотиве», — это так судьба сложилась», — сказал Глушаков в эфире «Спорт FM».