Толиссо: я поставил перед собой высокие цели, которых хочу достичь с «Баварией»

Полузащитник Корентин Толиссо поделился впечатлениями от перехода из «Лиона» в «Баварию». 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.
«Я пережил в „Лионе“ замечательные годы, за что очень благодарен этому клубу. Теперь я счастлив и взволнован, потому что буду играть за один из лучших клубов Европы. Я поставил перед собой высокие цели, которых хочу достичь с „Баварией“. Сегодня очень важный день для меня», — цитирует Толиссо официальный сайт «Баварии».
Корентен Толиссо является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне французский хавбек принял участие в 47 официальных матчах за «ткачей», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.