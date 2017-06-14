«Лион» объявил сумму трансфера Толиссо в «Баварию»

«Лион» подтвердил переход полузащитника Корентина Толиссо в «Баварию» и назвал сумму трансфера.
«Клуб получит от „Баварии“ € 41,5 млн, ещё € 6 млн „Бавария“ может заплатить в виде бонусов. Сумма этого трансфера является самой большой за всю историю „Лиона“, — информирует официальный сайт французского клуба.
22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. Толиссо является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне французский хавбек принял участие в 47 официальных матчах за «ткачей», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
«Бавария» объявила о переходе Толиссо из «Лиона»