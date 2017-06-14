«Тосно» определился с соперниками по второму сбору

«Тосно» определился с соперниками по контрольным матче на втором подготовительном сборе к новому сезону, который продлится до 25 июня в Бору (Подмосковье), сообщает официальный сайт клуба.
В рамках сбора команда запланировала провести три товарищеские встречи с соперниками из ФНЛ. «Тосно» 18 июня сыграет с санкт-петербургским «Динамо», 21-го с подмосковными «Химками», а 24-го — с московским «Спартаком-2».
По итогам минувшего сезона Футбольной национальной лиги «Тосно» завоевал путёвку в российскую Премьер-Лигу.
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