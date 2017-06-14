Кузяев попрощался с партнёрами по «Ахмату» на вечерней тренировке

Полузащитник Далер Кузяев, который продолжит карьеру в питерском «Зените», попрощался с партнёрами на сегодняшней тренировке «Ахмата».
Кузяев три года провёл в системе академии «Зенита», выступал за команду сине-бело-голубых U18. Хавбек защищал цвета грозненского клуба с 2014 года. В минувшем сезоне РФПЛ он провёл 27 матчей (все — с первых минут) и отметился двумя результативными передачами, а также получил четыре жёлтые карточки.
Видео доступно на официальной странице «Ахмата» в социальной сети «Твиттер».