Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

На площадке BUDxGIPSY будет проходить прямая трансляция матчей КК-2017

14 июня 2017, среда. 20:17. Футбол

BUD Alcohol Free, официальный спонсор чемпионата мира по футболу, и GIPSY, лидер клубной индустрии Москвы, представляют обновлённое пространство клуба — BUDxGIPSY. В период Кубка конфедераций в центре футбольного праздника с нестандартными локациями для тусовок и отдыха, а также баром для просмотра матчей зажгут звёзды, жители и гости столицы.

«Программа придётся по вкусу всем гостям — поклонникам ночной жизни, селебрити мирового масштаба и легендам футбола. Специально для них команда официального спонсора мундиаля подготовила сразу шесть зон с неповторимым характером: Главная сцена, Чайна-таун, Старый Gipsy, Верхняя палуба, Food Garden и Фан-зона.

Пространства идеально подходят для зажигательных вечеринок, спокойного досуга в кругу близких друзей, совместной поддержки любимых сборных перед большим экраном. Так, на главной сцене праздника команды диджеев устроят музыкальные баттлы и поставят взрывные лайв-сеты, а в релакс-зоне лучшие специалисты китайского массажа зарядят каждого посетителя бодростью и новыми эмоциями. Также к услугам гостей — барберы и тату-мастера. О прошлом мундиале напомнит бар в виде бунгало с пальмовой крышей в бразильском стиле», — говорится в пресс-релизе.

Также запланировано 4 мероприятия, которые состоятся во время матчей:

17 июня — Россия — Новая Зеландия – начало в 16:30;

21 июня — Россия — Португалия – начало в 17:00;

24 июня — Россия — Мексика – начало в 16:00;

2 июля — финал Кубка конфедераций – начало в 18:00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Кубок конфедераций
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
20:33 Каррера: «Спартак» выиграл чемпионат, потому что стал одной семьёй
20:30 Сборная Камеруна прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций—2017
20:29 Слуцкий: «Халл» должен быть в АПЛ, у меня и клуба одинаковые цели
20:22 Очоа: на КК-2017 будет матч Португалия — Мексика, а не Роналду — Очоа
20:17 На площадке BUDxGIPSY будет проходить прямая трансляция матчей КК-2017
20:15 Кузяев попрощался с партнёрами по «Ахмату» на вечерней тренировке
20:12 «Тосно» определился с соперниками по второму сбору
19:53 «Лион» объявил сумму трансфера Толиссо в «Баварию»
19:52 Аллегри: Дуглас Коста — трансферная цель «Ювентуса», Де Шильо — нет
19:43 Булыкин назначен советником президента «Локомотива»
19:35 Толиссо: я поставил перед собой высокие цели, которых хочу достичь с «Баварией»
19:30 Источник: «Зенит» предложил € 20 млн за форварда «Ривер Плейт» Дриусси
19:21 ФИФА введёт трёхступенчатую процедуру борьбы с проявлениями расизма на КК-2017
19:05 «Бавария» объявила о переходе Толиссо из «Лиона»
19:02 Батлэнд: не секрет, что я хочу стать первым номером сборной Англии
18:53 Глушаков: всю жизнь болел за «Спартак», но никому никогда это не говорил
18:53 Впервые в истории два клуба из АПЛ проведут матч в Исландии
18:51 Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском языке
18:43 Аллегри: мне пришлось подумать и разобраться в себе после поражения от «Реала»
18:35 «Кубань» заявит Е. Калешина в качестве главного тренера команды
18:31 «РБ Лейпциг» объявил о переходе Брумы из «Галатасарая»
18:30 Караваев: Черчесов посчитал, что я пока не готов к сборной, — ничего страшного
18:29 Возгорание на «Волгоград Арене» не причинило значительного ущерба
18:27 «Зенит» заплатил «Ахмату» за трансфер Кузяева € 4 млн
18:22 Представляем победителей викторины #СтаньЧемпионом!
18:21 Кузяев: очень хотелось поработать с таким тренером, как Манчини
18:18 Роналду: моя совесть чиста
18:14 Кузяев перешёл из «Ахмата» в «Зенит»
18:03 Медведев: в «Локомотиве» мне предстоит выдержать самую серьёзную конкуренцию
17:58 «Локомотив» объявил о переходе Никиты Медведева
17:54 Торрес отказался от предложения из Мексики и собирается остаться в «Атлетико»
17:54 Караваев: я играю в футбол не из-за денег
17:34 «Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаликом
17:18 Бенитес: матчи против «Ливерпуля» будут для меня особенными
17:08 «Енисей» объявил о переходе Чепчугова
17:00 «Депортиво» заинтересован в услугах Вальдеса
16:46 «Реал» собирается сохранить Данило
16:39 Ди Франческо: Берарди талантлив, но это не значит, что он является целью «Ромы»
16:38 Давыдов: медосмотр прошёл отлично, врачи сказали, что здоров
16:36 На стадионе «Красная Пресня» прошла «Репетиция Кубка конфедераций»
16:07 «СКА-Хабаровск» продлил контракты с четырьмя футболистами
16:04 Абидаль стал новым послом «Барселоны»
16:01 Аббьяти назначен на должность менеджера «Милана»
15:56 «Кристал Пэлас» провёл переговоры с Пеллегрини
15:40 Чичерин перешёл из «Енисея» в «Кубань»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017