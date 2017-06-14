На площадке BUDxGIPSY будет проходить прямая трансляция матчей КК-2017

BUD Alcohol Free, официальный спонсор чемпионата мира по футболу, и GIPSY, лидер клубной индустрии Москвы, представляют обновлённое пространство клуба — BUDxGIPSY. В период Кубка конфедераций в центре футбольного праздника с нестандартными локациями для тусовок и отдыха, а также баром для просмотра матчей зажгут звёзды, жители и гости столицы.
«Программа придётся по вкусу всем гостям — поклонникам ночной жизни, селебрити мирового масштаба и легендам футбола. Специально для них команда официального спонсора мундиаля подготовила сразу шесть зон с неповторимым характером: Главная сцена, Чайна-таун, Старый Gipsy, Верхняя палуба, Food Garden и Фан-зона.
Пространства идеально подходят для зажигательных вечеринок, спокойного досуга в кругу близких друзей, совместной поддержки любимых сборных перед большим экраном. Так, на главной сцене праздника команды диджеев устроят музыкальные баттлы и поставят взрывные лайв-сеты, а в релакс-зоне лучшие специалисты китайского массажа зарядят каждого посетителя бодростью и новыми эмоциями. Также к услугам гостей — барберы и тату-мастера. О прошлом мундиале напомнит бар в виде бунгало с пальмовой крышей в бразильском стиле», — говорится в пресс-релизе.
Также запланировано 4 мероприятия, которые состоятся во время матчей:
17 июня — Россия — Новая Зеландия – начало в 16:30;
21 июня — Россия — Португалия – начало в 17:00;
24 июня — Россия — Мексика – начало в 16:00;
2 июля — финал Кубка конфедераций – начало в 18:00.