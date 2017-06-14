Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Очоа: на КК-2017 будет матч Португалия — Мексика, а не Роналду — Очоа

14 июня 2017, среда. 20:22. Футбол

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций—2017 с командой Португалии (18 июня) и отметил, что не боится форварда португальцев Криштиану Роналду.

«Это будет матч между сборными Португалии и Мексики, а не между Роналду и Очоа. Поэтому мы не боимся Криштиану Роналду. Думаю, партнёры на поле мне помогут. То, что мы представляем Мексику на Кубке конфедераций, для нас не пустой звук. Тренировка? Важно было почувствовать мяч после непростого перелёта», — цитирует Очоа «Татар-информ».

ФИФА введёт трёхступенчатую процедуру борьбы с проявлениями расизма на КК-2017
Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Гильермо Очоа Криштиану Роналду Кубок конфедераций
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
20:33 Каррера: «Спартак» выиграл чемпионат, потому что стал одной семьёй
20:30 Сборная Камеруна прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций—2017
20:29 Слуцкий: «Халл» должен быть в АПЛ, у меня и клуба одинаковые цели
20:22 Очоа: на КК-2017 будет матч Португалия — Мексика, а не Роналду — Очоа
20:17 На площадке BUDxGIPSY будет проходить прямая трансляция матчей КК-2017
20:15 Кузяев попрощался с партнёрами по «Ахмату» на вечерней тренировке
20:12 «Тосно» определился с соперниками по второму сбору
19:53 «Лион» объявил сумму трансфера Толиссо в «Баварию»
19:52 Аллегри: Дуглас Коста — трансферная цель «Ювентуса», Де Шильо — нет
19:43 Булыкин назначен советником президента «Локомотива»
19:35 Толиссо: я поставил перед собой высокие цели, которых хочу достичь с «Баварией»
19:30 Источник: «Зенит» предложил € 20 млн за форварда «Ривер Плейт» Дриусси
19:21 ФИФА введёт трёхступенчатую процедуру борьбы с проявлениями расизма на КК-2017
19:05 «Бавария» объявила о переходе Толиссо из «Лиона»
19:02 Батлэнд: не секрет, что я хочу стать первым номером сборной Англии
18:53 Глушаков: всю жизнь болел за «Спартак», но никому никогда это не говорил
18:53 Впервые в истории два клуба из АПЛ проведут матч в Исландии
18:51 Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском языке
18:43 Аллегри: мне пришлось подумать и разобраться в себе после поражения от «Реала»
18:35 «Кубань» заявит Е. Калешина в качестве главного тренера команды
18:31 «РБ Лейпциг» объявил о переходе Брумы из «Галатасарая»
18:30 Караваев: Черчесов посчитал, что я пока не готов к сборной, — ничего страшного
18:29 Возгорание на «Волгоград Арене» не причинило значительного ущерба
18:27 «Зенит» заплатил «Ахмату» за трансфер Кузяева € 4 млн
18:22 Представляем победителей викторины #СтаньЧемпионом!
18:21 Кузяев: очень хотелось поработать с таким тренером, как Манчини
18:18 Роналду: моя совесть чиста
18:14 Кузяев перешёл из «Ахмата» в «Зенит»
18:03 Медведев: в «Локомотиве» мне предстоит выдержать самую серьёзную конкуренцию
17:58 «Локомотив» объявил о переходе Никиты Медведева
17:54 Торрес отказался от предложения из Мексики и собирается остаться в «Атлетико»
17:54 Караваев: я играю в футбол не из-за денег
17:34 «Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаликом
17:18 Бенитес: матчи против «Ливерпуля» будут для меня особенными
17:08 «Енисей» объявил о переходе Чепчугова
17:00 «Депортиво» заинтересован в услугах Вальдеса
16:46 «Реал» собирается сохранить Данило
16:39 Ди Франческо: Берарди талантлив, но это не значит, что он является целью «Ромы»
16:38 Давыдов: медосмотр прошёл отлично, врачи сказали, что здоров
16:36 На стадионе «Красная Пресня» прошла «Репетиция Кубка конфедераций»
16:07 «СКА-Хабаровск» продлил контракты с четырьмя футболистами
16:04 Абидаль стал новым послом «Барселоны»
16:01 Аббьяти назначен на должность менеджера «Милана»
15:56 «Кристал Пэлас» провёл переговоры с Пеллегрини
15:40 Чичерин перешёл из «Енисея» в «Кубань»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017