Очоа: на КК-2017 будет матч Португалия — Мексика, а не Роналду — Очоа

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций—2017 с командой Португалии (18 июня) и отметил, что не боится форварда португальцев Криштиану Роналду.
«Это будет матч между сборными Португалии и Мексики, а не между Роналду и Очоа. Поэтому мы не боимся Криштиану Роналду. Думаю, партнёры на поле мне помогут. То, что мы представляем Мексику на Кубке конфедераций, для нас не пустой звук. Тренировка? Важно было почувствовать мяч после непростого перелёта», — цитирует Очоа «Татар-информ».
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