Слуцкий: «Халл» должен быть в АПЛ, у меня и клуба одинаковые цели

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от начала работы в новом клубе.
«Я очень горд стать главным тренером «Халла». Для меня это серьёзный вызов. Благодарен за возможность работать здесь. Уверен, что могу привнести в клуб новые идеи и поставить команде хороший футбол. Надеюсь, что нас всех ждёт серьёзный успех. Уверен, что этот клуб и эта команда должны быть в Премьер-лиге. Выйти в АПЛ по итогам будущего сезона – серьёзная цель. Чемпионшип является сложной лигой, но эту цель возможно осуществить.
Это большой шанс для меня и моей карьеры. У меня и клуба одинаковые цели. Хочу вложить в «Халл» все свои знания и энергию. Я посмотрел матчи команды прошлого сезона и проанализировал игроков. Команда хорошая, поэтому нашей первой целью является попытаться удержать в ней как можно больше действующих футболистов. Уход игроков – нормальное явление для команды, которая понизилась в классе. Но это также можно рассматривать как возможность пригласить или арендовать новых игроков.
До начала предсезонной подготовки не так много времени, но, надеюсь, что, когда она начнётся 3 июля, 90% команды будет на месте. Это будет очень занятым временем для меня и клуба, поскольку нам предстоит пригласить новых игроков.
Сейчас очень захватывающее время для меня, не дождусь своей первой тренировки в «Халле». Она станет для меня первой в Англии и первой на английском языке. Но существует ещё и язык футбола, что в этом виде спорта является самым важным. Буду счастлив, когда познакомлюсь с командой, начну работать с игроками и обсужу с ними свои идеи», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Халла».
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Халл Сити».