Булыкин: приложу все усилия, чтобы «Локомотив» добился ещё большего успеха

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал своё назначение на пост советника президента клуба, о чём было объявлено сегодня.
«Рад, что мой опыт игры за границей, в российских клубах и сборной, то мастерство, которое было получено после футбольной карьеры, могут пригодиться клубу, в котором я начинал свою карьеру. Приложу все свои усилия, опыт и мастерство, чтобы «Локомотив» добился ещё большего успеха.
Моя задача – вырастить молодое поколение российских футболистов, задача – я буду работать с российской молодёжью. В моей помощи были заинтересованы совет директоров, Илья Геркус, было много неформальных встреч. Одна из главных задач для клуба – это молодые российские футболисты, которых нужно растить для первой команды «Локомотива» и сборной», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.