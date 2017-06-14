«МЮ» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Нильссоном-Линделёфом

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с защитником «Бенфики» и сборной Швеции Виктором Нильссоном-Линделёфом. В соглашении предусмотрена опция пролонгации ещё на один сезон, информирует официальный сайт манкунианцев.
Виктор Нильссон-Линделёф дебютирует в «Манчестер Юнайтед» в июле, когда команда отправится в турне по США.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол.
Гифка доступна в официальной странице «МЮ» в «Твиттере».
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