Слуцкий: возможно, «Халл Сити» возьмёт в аренду нескольких игроков «Челси»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подтвердил намерение арендовать нескольких игроков «Челси».
«Возможно, мы возьмём в аренду нескольких футболистов „Челси“. Мы обсуждали этот вопрос с владельцем синих Абрамовичем, но пока рано что-то утверждать. 37 игроков „Челси“ выступают за другие клубы на правах аренды. Думаю, у нас будут варианты кого-то взять, однако я не буду обсуждать конкретные имена. Роман мне очень сильно помог с изучением английского языка, приобретением билетов на каждый матч, и я ему признателен. Благодаря ему я смотрел много тренировок „Челси“. Вряд ли Абрамович будет разочарован тем, что потратил на меня время, но он не в силах помочь мне на поле», — приводит слова Слуцкого Sky Sports.