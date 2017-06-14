«Шинник» подписал контракты с тремя новичками и расстался с 11 футболистами

Футбольный клуб «Шинник» подписал контракты с тремя новыми футболистами. Новичками чёрно-синих стали 21-летний полузащитник Владислав Камилов из астраханского «Волгаря», 25-летний полузащитник Марат Шайморданов из ФК «Челябинск» и 29-летний полузащитник Сергей Нарылков из ФК «Чита». Контракты рассчитаны на два года.
«В свою очередь, на данный момент команду по разным причинам покинули вратарь Илья Лантратов, защитники Алли Ндри, Валерий Цховребов, Тарас Царикаев, Кирилл Гоцук, Дмитрий Никитинский, полузащитники Артем Митасов, Давид Дзахов, Мухаммад Султонов, Равиль Нетфуллин и нападающий Иван Подоляк.
Футбольный клуб „Шинник“ благодарит футболистов за сотрудничество и желает успеха в дальнейшей карьере!» — информирует сайт «Шинника».