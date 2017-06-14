Фаулер: у «Ливерпуля» есть сразу несколько выдающихся футболистов

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высоко оценил уровень игры полузащитника мерсисайдцев Филиппе Коутиньо и форварда Садио Мане.
«У „Ливерпуля“ есть сразу несколько выдающихся футболистов. Коутиньо и Мане в минувшем сезоне великолепно проявили себя. Коутиньо уже 2-3 сезона подряд показывает потрясающий футбол, но Мане в минувшем сезоне был не хуже.
Думаю, цель прошлого сезона заключалась в том, чтобы попасть в Лигу чемпионов. В идеале мы хотели победить в АПЛ, но стало очевидно, что на сегодня «Ливерпуль» к этому не готов… Важно то, что мы добрались до Лиги чемпионов. «Ливерпуль» нуждается в ЛЧ и заслуживает играть в этом турнире", — сказал Фаулер в интервью Omnisport.