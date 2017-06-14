Карвалью: в амбициях сборной Португалии выиграть Кубок конфедераций — 2017

Бывший защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью поделился ожиданиями от Кубка конфедераций – 2017, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
«У нас, сборной Португалии, был невероятный состав на Евро-2004 с великолепным командным духом. Так же, как и на Евро-2016. Разница заключается лишь в том, что в 2004 году мы не выиграли титула, но это футбол. Всегда требуется удача.
Кубок конфедераций является ещё одним отличным турниром для сборной Португалии. Думаю, в наших амбициях снова выиграть титул. Португальцы уже одержали победу на европейском уровне в прошлом году, теперь нам важно выиграть для своей страны международный титул. Это многое значит. После победы на Евро-2016 Португалия ждёт другого большого достижения», — цитирует Карвалью пресс-служба ФИФА.