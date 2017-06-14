Шилтон: Пикфорд стоит £ 30 млн, хоть он и вратарь

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон прокомментировал информацию, согласно которой голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд близок к переходу в «Эвертон» за £ 30 млн (€ 33,9 млн).
"£ 30 млн вполне можно тратить и на вратарей, а не только на полевых футболистов. Эта сумма не кажется чрезмерной, когда мы говорим о Пикфорде — молодой голкипер с большим потенциалом, который очень хорош уже сейчас. Он стоит этих денег.
Вратарь — это второй нападающий. В том смысле, что голкипер топ-класса может принести своей команде 20 дополнительных голов за сезон. Хорошей команды не бывает без хорошего вратаря", — цитирует Шилтона Liverpool Echo.