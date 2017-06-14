С. Думбия отказался переходить в «Халл Сити»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия отверг предложение «Халл Сити», которым с недавних пор руководит хорошо ему знакомый тренер Леонид Слуцкий, сообщил журналист Давиде Руссо де Чераме в «Твиттере».
По информации источника, «тигры» готовы отдать за форварда € 4 млн, однако ивуариец не хочет выступать в Чемпионшипе.
Минувший сезон Сейду провёл на правах аренды в «Базеле». В чемпионате Швейцарии он сыграл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром турнира. Тем не менее «Базель» не захотел выкупать права на форварда за € 6 млн.
«Фенербахче» может арендовать у «Ромы» Думбия