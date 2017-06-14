«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на защитника Марлона

Защитник «Флуминенсе» Марлон, который выступал на правах аренды за «Барселону» в минувшем сезоне, официально стал игроком каталонского клуба. Об это сообщает официальный сайт испанской команды.
«Барселона» воспользовалась пунктом в арендном соглашении с «Флуминенсе» о возможном выкупе 21-летнего бразильского футболиста по окончании сезона. Марлон подписал контракт с каталонцами, который будет рассчитан на три года.
В минувшем сезоне Марлон принял участие в двух матчах за «Барселону» в чемпионате Испании, а также записал в свой актив встречу Лиги чемпионов. Большую часть сезона защитник провёл, выступая за вторую команду каталонцев.