Андре Силва: я всегда хотел быть уникальным и оригинальным, а не чьей-то копией

Нападающий Андре Силва, который накануне перешёл из «Порту» в «Милан», поделился эмоциями от трансфера и рассказал о своем детстве. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Когда я был маленьким, то экспериментировал с различными видами спорта, такими как каратэ и хоккей. Я всегда любил соперничать с другими, потому что мне нравится побеждать и чувствовать адреналин в каждом виде спорта. По правде говоря, я выбрал футбол, потому что этот вид спорта доступен всем. В школе всегда можно было найти, с кем погонять мяч.
Я всегда хотел быть уникальным и оригинальным, а не чьей-то копией, так что я не искал примеров для подражания. Я благодарен «Порту», но теперь я счастлив находиться в «Милане» и хочу сделать все возможное для этого клуба", — сказал Силва в интервью Milan TV.