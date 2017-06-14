Президент FFF: Зидан в сборной Франции — логическое продолжение его карьеры

Президент федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ выразил мнение, что однажды главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может захотеть возглавить сборную Франции. Сейчас национальную команду возглавляет Дидье Дешам.
«Зидан в сборной Франции – это логическое продолжение его карьеры. Вполне вероятно, что однажды ему это будет интересно. На данный момент, думаю, он всё ещё может дать многое «Реалу». Этот тренер и клуб отлично друг другу подходят. Не могу поверить в то, что он делает в мадридском клубе. Говорил с ним два или три года назад, и настоятельно рекомендовал ему тогда возглавить «Бордо» или ещё какой-нибудь клуб, чтобы начать карьеру в Лиге 1 или более скромном чемпионате», — приводит слова Ле Грэ AS.