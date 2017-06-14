Раньери: Доменек всегда был немного странным

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери подтвердил, что он близок к назначению на пост главного тренера «Нанта».
«Мы почти у цели, хотя это еще не официально. Я еще не подписал контракт, но у нас есть договоренность с президентом клуба», — сказал Раньери в эфире Mediaset Premium.
«Нанту» понадобилось разрешение LFP после того, как глава Французской ассоциации тренеров Раймон Доменек попытался заблокировать назначение Раньери из-за того, что итальянскому специалисту уже более 65 лет.
«Я делаю свою работу со страстью, профессионализмом и сосредоточенностью, поэтому то, что говорят другие, меня не интересует. Плюс, если это Доменек… то могу сказать, что он всегда был немного странным", — отметил Раньери.