Циклаури: предложений по Родичу нет, он остаётся в «Крыльях»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури опроверг информацию об уходе защитника Милана Родича в «Црвену Звезду».
«Эта информация, прошедшая в СМИ, не соответствует действительности. У Милана Родича действующий контракт с „Крыльями Советов“ и он находится на сборе с нашей командой. Предложений по нему нет и он остается в команде. Если они появятся — возможно, обсудим. Но пока речи об этом не идет», — цитирует Циклаури сайт самарцев со ссылкой на радиопередачу «Крылья Губернии».
В минувшем розыгрыше РФПЛ 26-летний Родич провёл 15 матчей и забил один гол.
Родич близок к переходу из «Крыльев Советов» в «Црвену Звезду»