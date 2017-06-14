Водитель Терентьев: уволили из «Спартака» – и спасибо сказать забыли

Валентин Терентьев, проработавший водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, был уволен по решению главного тренера команды Массимо Карреры. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову он рассказал, как воспринял это решение.
«Ушёл из „Спартака“ – и спасибо сказать забыли. За что уволили? Разве что из-за матча в Туле. По пути автобус сломался. Лопнул ресивер, воздух уходил. Двери еле открывались, на тормоза не хватало. До гостиницы-то добрались, я вида не подавал, но высадил команду и сразу подошёл к начальнику команды Жене Дёмину: «Заказывайте другой автобус. В Туле нужных запчастей нет, до Москвы не дотянем». Каррера после матча был очень недоволен. Ругался – хотел 72 очка набрать, а в итоге проиграл 0:3. Автобус, наверное, в этом виноват.
Каррера постоянно недоволен: кричит, машет руками, через переводчика даёт команды. Едем по в Москве в потоке, а Массимо требует перестроиться на полосу для автобусов. Говорю: «Там запрещено, ехать нельзя, штраф придёт». Он злится, командует грубо: «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо». Не знаю, может, там переводчик Артём от себя усердствовал, но звучало как-то неприятно. Потом пришёл штраф, 1500 рублей. Естественно, никто не оплатил. Ещё при увольнении механик начал напоминать: «Ты погасил?!» Да погасил, успокойтесь. Смешно, копеечной суммы у «Спартака» не нашлось.
Массимо редко снисходит до российского персонала. Только, наверное, указания даёт – «уволить». Да и правда: делать ему, что ли, нечего – звонить какому-то водителю, что-то объяснять?! Меня на самом деле другое угнетает. Что из «Спартака» никто не позвонил. Великий клуб вроде, дух, традиции, а простой человек, который честно трудился столько времени, оказывается, и слова не заслуживает. Только Глушаков набрал. «Валентин, ты нас ещё повозишь!» «Да куда там?! — отвечаю. – Всё уже, не нужен я, да и устал морально». Я дружил с Валеркой – его дядькой. Ладили всегда, на одной волне. Глушаков – он нормальный парень. С ним здорово. Если заболеет кто – Дениска сразу идёт, денежки собирает, приносит. Они мне тоже помогли на операцию», — сказал Терентьев.
Полную версию интервью с Валентином Терентьевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.