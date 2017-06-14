Канте: не знаю, что будет с Мбаппе дальше, но он очень хорош

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте высоко оценил потенциал 18-летнего нападающего «трёхцветных» и «Монако» Килиана Мбаппе.
«Я не знаю, что будет с Мбаппе дальше, но он прекрасно проявил себя в товарищеском матче против Англии. Он очень хорош. У меня была возможность тренироваться с ним, и я быстро понял, что он большой талант.
Килиан очень хорошо проявил себя в „Монако“, а теперь делает то же самое в сборной Франции. Надеюсь, его ждёт хорошее будущее», — цитирует Канте Sportsmole.
Батлэнд: не секрет, что я хочу стать первым номером сборной Англии