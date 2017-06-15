Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с клубом. Об этом сообщил агент игрока Жорже Машаду.
«Поздравляю Марио Фернандеса с подписанием пятилетнего контракта с ЦСКА! Продолжай побеждать в этом великом российском клубе!» — написал Машаду в своём «инстаграме».
Фернандес выступает в ЦСКА с 2012 года. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Фернандес принял участие в 30 матчах в составе команды и записал на свой счёт три голевых передачи. По данным Transfermarkt, предыдущий контракт защитника с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2019 года.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Жорже Машаду.
Марио Фернандес получил право выступать за сборную России