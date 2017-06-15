Кузяев: секрет Бердыева понял не до конца, но тренер он высочайшего уровня

Полузащитник Далер Кузяев, накануне перешедший из «Ахмата» в «Зенит», вспомнил работу под руководством главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.
«Я полгода поиграл в ЛФЛ, потом в ПФЛ, в «Карелии», которую тогда стал тренировать отец. Спустя полгода в Петрозаводске получилось уехать на просмотр в «Рубин» к Бердыеву. Курбан Бекиевич посмотрел на меня и решил взять на сбор в Австрию вместе с основой. После первого сбора он предложил мне уйти в аренду в «Нефтехимик», фарм-клуб «Рубина». Я согласился, но следующие полгода в Нижнекамске играл мало. К тому же, Курбан Бекиевич ушёл из «Рубина», в клубе не считали меня перспективным. Расторгли контракт по обоюдному согласию.
Понял ли, в чём секрет Бердыева? Не до конца, но тренер он высочайшего уровня. За него все рубятся на поле. Очень много уделяет время тактике, достаточное количество упражнений с мячом. В общем, был впечатлён", — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.