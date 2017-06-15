Роббен: всё больше думаю, чем буду заниматься после окончания карьеры

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мыслями о завершении игровой карьеры.
«Я спокоен по поводу завершения карьеры. Не знаю, что произойдёт в 2018 году. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Однако всё больше думаю, чем буду заниматься после окончания карьеры. И эти мысли посещают меня всё чаще. Это знак того, что завершение карьеры приближается. Такова реальность. Однозначно собираюсь вернуться в Нидерланды. У меня особые отношения с «Гронингеном». Возможно, окажусь там», — цитирует Роббена Kicker.
Роббен является воспитанником «Гронингена», который покинул в 2002 году, перебравшись в ПСВ.