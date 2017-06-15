Кузяев: как-то Кадыров поучаствовал в двусторонке, Рамзан Ахматович — в порядке!

Полузащитник Далер Кузяев, который накануне перешёл из «Ахмата» в «Зенит», в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым вспомнил, как оказался в грозненском клубе и поделился мнением о президенте команды Рамзане Кадырове.
«Как оказался в грозненской команде? Приехал на просмотр и понравился Рашиду Рахимову. Все ребята за него бились, и сам Рашид Мамадкулович очень переживал за команду. Вы никогда не увидите его сидящим на скамейке запасных. Очень благодарен ему за то, что поверил меня и взял в команду в РФПЛ. Рашид Мамадкулович внёс серьёзный вклад в моё развитие как футболиста.
За команду переживает не только Рахимов, но и президент клуба? Это подбадривает, поддержка такого человека, как Рамзан Кадыров, придаёт команде сил. Однажды он даже приходил к нам на тренировку, даже принял участие в двусторонке. Рамзан Ахматович — в порядке! Видно, что любит футбол», — сказал Кузяев.