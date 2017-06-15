Шуньич: с удовольствием возвращаюсь в Россию

Защитник Тони Шуньич прокомментировал свой переход в московское «Динамо». В минувшем сезоне босниец выступал за «Штутгарт» и на правах аренды за «Палермо». Несколько лет назад он защищал цвета «Кубани».
«У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской Премьер-Лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат. В России в следующем году пройдёт чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что ещё лучше скажется на имидже РФПЛ. «Динамо» — один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение. Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю всё возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой», — приводит слова Шуньича пресс-служба «Динамо».