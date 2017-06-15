«Милан» предложил выкупить Белотти у «Торино» за € 80 млн в течение двух лет

«Милан» предложил «Торино» € 80 млн за нападающего Андреа Белотти, сообщает Football Italia. Россонери хотят произвести трансфер в два этапа — взять футболиста в аренду на следующий сезон, заплатив € 20 млн, а затем в обязательном порядке выкупить его за € 60 млн спустя год.
Ранее «Торино» отклонил предложение «Милана» о покупке форварда, сообщив, что хочет за него не менее € 70 млн. Сам Белотти прежде не раз выражал свои симпатии «Милану». В контракте футболиста прописана сумма отступных в € 100 млн для зарубежных клубов.
В качестве альтернативного варианта миланский клуб рассматривает приобретение форварда «Фиорентины» Николы Калинича.