Кузяев: благодарен за интерес сборной Таджикистана, но хотел бы играть за Россию

Новичок «Зенита» полузащитник Далер Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым рассказал о том, почему хотел бы выступать в составе сборной России, а не команды Таджикистана.
«Да, у меня был вариант играть за сборную Таджикистана. Оттуда родом мои родители. Этим вопросом занимался отец. Благодарен им за интерес, но я бы хотел выступать за сборную России, за страну, где я родился. Что касается того, насколько реальна цель сыграть на чемпионате мира – 2018, то я, как и любой другой футболист, в любой момент готов поехать в сборную. Но пока сосредоточен на том, чтобы попасть в основу «Зенита», — заявил Кузяев.