Юрист Денисова: Игорь не ведет переговоров с «Зенитом»

Юрист полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова Михаил Прокопец опроверг слухи о переговорах своего клиента с «Зенитом».
«Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является воспитанником „Зенита“, много лет выступал за этот клуб. Но на данный момент он игрок „Локомотива“ и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в „Локомотиве“. Информация о том, что Игорь ведет переговоры с „Зенитом“ и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», — сказал Прокопец.
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