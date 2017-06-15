«Локомотив» объявил расписание контрольных матчей на сборе в Австрии

«Локомотив» определился с соперниками по контрольным матчам на сборах в Бад Кляйнкирххайм (Австрия), которые будут проходить с 15 июня по 1 июля.
22 июня «железнодорожники» сыграют со словенским клубом «Рудар Веленье» (начало — в 18:30 мск). 26 июня «Локомотиву» будет противостоять команда из Сербии «Раднички Ниш» (18:30 мск). А 30 июня москвичи проведут заключительную контрольную игру сборов — с хорватским клубом «Риека» (19:00 мск).
Все матчи будут транслироваться на официальном канале «Локомотива» в YouTube.
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