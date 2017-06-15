«Севилья» требует у «Ювентуса» € 40 млн за Н’Зонзи, но согласна на рассрочку

«Севилья» не хочет продавать в «Ювентус» полузащитника Стивена Н'Зонзи менее, чем за € 40 млн — сумму отступных, прописанных в контракте футболиста. Однако, испанский клуб готов рассматривать предложения по платежу, рассроченному на несколько лет — об этом представители «Севильи», по информации Sky Sport Italia, сообщили на встрече с агентами «Ювентуса».
Контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до 2020 года и был продлён в начале 2017 года — тогда же сумма отступных за Н'Зонзи была увеличена с € 30 млн до € 40 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 46 матчей за «Севилью», забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.