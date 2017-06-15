12-летний фанат «Амкара», страдающий анемией, поучаствовал в тренировке команды

12-летний болельщик «Амкара» Денис Татевян, который проходит курс лечение в связи с апластической анемией, 14 июня посетил стадион «Звезда» и потренировался вместе с любимой командой, сообщается на сайте пермского клуба.
На стадионе Дениса встретил его любимый игрок в составе красно-чёрных — Дарко Бодул. Дарко проводил мальчика в раздевалку, где Денис познакомился с другими игроками «Амкара». Затем мальчик отправился вместе с футболистами на тренировку, где его поприветствовал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.
Денис с интересом понаблюдал за тренировочным процессом команды, поиграл в квадрат и почеканил мяч в компании с футболистами «Амкара». В конце тренировки Денис получил шанс пробить пенальти и забил мяч в ворота, которые защищал Николай Зайцев.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Амкара» в «Твиттере».
После тренировки Зайцев подарил Денису именную футболку с автографом. Также мальчик посетил клубный музей и подтрибунные помещения стадиона.