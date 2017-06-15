Болельщики «Нима» создали петицию против смены эмблемы клуба

Болельщики «Нима», который выступает во французской Лиге 2, выразили недовольство сменой клубной эмблемы. Старую эмблему, выполненную в красно-белом цвете на геральдическом щите, сменил более современный логотип, однако фанатам это не понравилось, и они создали петицию.
«Болельщики „Нима“ с удивлением обнаружили исчезновение исторического логотипа клуба. Конструкция эмблемы полностью изменена. Клуб говорит о современности дизайна, но здесь можно видеть только посредственность и дилетантизм. Радикально меняя эмблему, клуб игнорирует свою 80-летнюю историю.
Логотип был выбран без всякого согласования с болельщиками, в обстановке полной секретности. Надеемся, что эта пародия на логотип исчезнет так же быстро, как появилась", — сказано в тексте петиции.
Фотографию новой эмблемы «Нима» можно посмотреть в «Твиттере».