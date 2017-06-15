Д. Суарес: в «Барселоне» меня удивили все, но мне хотелось бы отметить Месси

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес адресовал слова похвалы нападающему Лионелю Месси. Футболист отметил не только профессиональные, но и человеческие качества игрока сборной Аргентины.
«В «Барселоне» меня удивили все, но мне хотелось бы отметить Месси. Со стороны складывается такое впечатление, что с ним почти невозможно общаться и что он недосягаем. Но в раздевалке Лео один из всех. Это просто замечательный человек. Он, Неймар и Луис Суарес приняли меня отлично с первого же дня. Со всеми троими у меня отличные отношения, но больше всего я нашёл общий язык с Суаресом. В раздевалке я нахожусь рядом с ним, и он всегда поддерживал меня», — приводит слова Суареса испанское интернет-издание Sport.