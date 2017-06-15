Фридль: Анчелотти беседует со мной почти после каждой тренировки и даёт советы

Защитник мюнхенской «Баварии» Марко Фридль отметил, что главный тренер команды Карло Анчелотти часто беседует с ним. Футболист защищал цвета команды немецкого гранда до 19 лет, но со следующего сезона наверняка будет выступать за главную команду.
«Когда я был нападающим, то никогда не думал, что со временем превращусь в защитника в молодёжной сборной Германии. С профессиональными футболистами я преимущественно работал в качестве защитника. Именно в этом амплуа и планируют использовать меня в «Баварии». И должен сказать, что мне это нравится. Анчелотти беседует со мной почти после каждой тренировки и даёт советы. Он выражается очень конкретно, и мне это помогает», — цитирует Фридля Laola1.