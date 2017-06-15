Мальдини: «Барселона» была бы идеальным местом для Верратти

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини советует полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти перейти в «Барселону». Итальянский футболист уже выражал желание играть за каталонский клуб, который в свою очередь заинтересован в его услугах.
«Верратти – экстраординарный футболист. Я очень ценю его. Думаю, он будет прогрессировать, если покинет «ПСЖ» и начнёт играть в новом месте. И «Барселона» была бы идеальным местом для Верратти», — приводит слова Мальдини Calciomercato.
Ранее сообщалось, что Верратти вместе со своим агентом встречался с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.
Полузащитник «ПСЖ» Верратти вместе со своим агентом встретился с Месси